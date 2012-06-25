У Харкові судитимуть «земельних» аферистів

Харків. 25 червня. УНІАН. У Харкові завершено розслідування кримінальної справи стосовно міжрегіонального злочинного угруповання, від оборудок з землею якого завдано збитків на понад 497 млн грн.

Як повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України, до складу злочинної групи входило 7 учасників. Встановлено, що зловмисники упродовж п’яти років проводили шахрайські комбінації щодо незаконно відчуження земель Харківської області загальною площею 697 га.

За даними прес-служби, у 2004 році голова правління одного з акціонерних товариств м. Харкова запримітив землі, розташовані близько до обласного центру. Зрозумівши, що прибрати їх до своїх рук одноосібно йому не вдасться, він запропонував реалізацію злочинного плану своєму шефу – президенту цього ж акціонерного товариства, на що отримав згоду. У подальшому спільники залучили до діяльності своїх підлеглих. Між співучасниками було розподілено ролі та визначено участь кожного у ланцюгу злочинів, відзначають правоохоронці.

Спільники розробили схему отримання земель: вони скористалися правами на приватизацію невеликих ділянок землі громадян. Таких громадян знайшлося понад 350 осіб. Їм пропонувались гроші, при чому гонорар за реалізацію свого права іншою особою становив від 450 до 1 тис грн. Гроші, які використовувалися для підкупу громадян, зловмисники брали у тому ж акціонерному товаристві під виглядом благодійної фінансової допомоги. Також з метою конспірації реальних власників грошових коштів спільники зареєстрували на Кіпрі ряд фіктивних підприємств, розрахунковими рахунками, яких прикривалася злочинна діяльність.

У квітні 2009 року учасники злочинного формування отримали державні акти на право власності земельними ділянками на ім`я 350 осіб та легалізували їх від імені цих громадян шляхом складання фіктивних угод купівлі-продажу на користь створених злочинцями фіктивних комерційних підприємств.

Реалізувати або передати в оренду зацікавленим особам землі організатори афери не встигли, бо вже були викриті працівниками УБОЗ.

Збитки від злочинної діяльності відшкодовані у повному обсязі.