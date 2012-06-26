Сьогодні - засідання Колегії облдержадміністрації

Харків. 26 червня. УНІАН. Сьогодні о 10.00 в Малій залі Будинку рад розпочинається засідання Колегії Харківської облдержадміністрації.

Учасники засідання планують розглянути 8 питань:

- про хід виконання рішення засідання колегії облдержадміністрації від 17 травня 2012 року «Про стан цінової ситуації на споживчому ринку Харківської області»;

- про хід виконання рішення засідання колегії облдержадміністрації від 17 травня 2012 року «Про оплату праці та розрахунки з Пенсійним фондом України»;

- про хід виконання рішення засідання колегії облдержадміністрації від 17 травня 2012 року «Про підсумки в галузі тваринництва та виконання заходів, передбачених Програмою розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки»;

- про підготовку закладів культури і мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років;

- про забезпечення безпеки громадян на водних об`єктах області в літньому оздоровчому періоді 2012 року;

- про формування мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік.

- про роботу місцевих органів влади щодо роботи з дітьми, які виховуються в сім`ях, що опинилися у складних життєвих обставинах. Результативність роботи з повернення дітей на виховання батькам.

- про порушення клопотання перед Кабінетом міністрів України щодо нагородження Почесною грамотою КМУ.