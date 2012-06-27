Союз азербайджанців світу привітав співвітчизників з Днем армії

Харьков. 27 июня. УНИАН. Союз азербайджанцев мира (САМ) поздравил соотечественников с Днем Азербайджанской армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе САМ, накануне праздника Землячество Казаков в Азербайджане наградило героя Казацкого народа, маршала МАК, академика Миршахина Исмаилова орденом «Атаман Антон Головатый».

Орденом «Атаман Антон Головатый», отмечается в сообщении, награждаются государственные и общественные деятели Азербайджана и иностранных государств. Иностранные граждане награждаются Орденом за существенный вклад в развитие сотрудничества с государством Азербайджан в политической, социальной и культурной областях, укрепление сотрудничества с Землячеством Казаков Азербайджана, за защиту демократии и свободы народов и борьбу с терроризмом.

В частности, орденом «Атаман Антон Головатый» награждены Президент Азербайджанский Республика Ильхам Алиев, Президент Украина Виктор Янукович, Президент МАК Михаил Ямненко и друге государственные и общественные деятели.

Справка САМ. После провозглашения 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики одной из первоочерёдных задач стало создание национальных вооружённых сил. Вместе с тем, первые попытки создания национальных вооружённых формирований были предприняты ещё в конце 1917 - начале 1918 гг. Рядовой подразделения охраны Парламента АДР облачался в традиционную кавказскую рубаху с национальным кинжалом хенджером. Корпус формировался на добровольных началах. Командиром Мусульманского корпуса был назначен бывший командующий 10-й армией Западного фронта генерал-лейтенант Али-Ага Шихлинский.

4 июня 1918 г. в Батуми был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Турцией и Азербайджанской Республикой. 1 ноября постановлением Совета Министров было учреждено Военное министерство. Портфель министра был предоставлен председателю правительства Фатали-хану Хойскому, а заместителем его был назначен генерал от артиллерии Самедбек Мехмандаров. 25 декабря 1918 г. Самедбек Мехмандаров был назначен военным министром, а заместителем его был назначен генерал-лейтенант Али Ага Шихлинский . Красная армия вторглась в Азербайджан 28 апреля 1920 г. Национальная армия Азербайджана была отменена большевистским правительством, 15 из 21 генералов армии были казнены большевиками.

30 августа 1991 г. на внеочередной сессии Верховного совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости республики. Первым президентом независимой Азербайджанской республики был избран Аяз Муталибов.

На снимке: Миршахин Исмаилов.