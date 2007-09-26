Чи готувався у Харкові замах на Януковича

Харків. 26 вересня. УНІАН. Місцева міліція допитує чоловіка, якого вчора о 18.45 було затримано з боєприпасами неподалік Харківського аеропорту, звідкіля увечері після завершення візиту з Харкова мав вилітати лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, у затриманого працівниками УБОЗу 37-річного харків’янина, який ніде не працює і раніше судимого, вилучено 8 набоїв 9-мм калібру до пістолета Макарова.

Чоловік затриманий на проспекті Гагаріна, який веде до аеропорту, у ході операцій «Трал» і «Розшук» у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Міліція з’ясовує місце і мету придбання набоїв. Якщо правоохоронці не знайдуть підстав для подальшого утримання чоловіка, то його за три доби буде відпущено, сказала Л.ВОЛКОВА.

Вона нагадала, що у вівторок у ході візиту В.ЯНУКОВИЧА в Харківську область правоохоронні органи вживали додаткових посилених заходів безпеки у зв’язку з повідомленнями про можливі провокації.

Разом з тим, деякі видання поширили в Інтернеті інформацію, що затриманий Службою безпеки України чоловік на ім’я «Ігор БУДАРНИЙ» мав при собі вибухові пристрої. За деякими даними, він тривалий час був особистим охоронцем Євгена Кушнарьова, і спецслужби пов’язують його з трьома подіями – з вибухом чи то його імітацією у березні 2006 р. поблизу офісу Партії регіонів, коли там перебував Є.Кушнарьов, з вибухом у січні 2007 р. біля готелю «Національ», коли з нього виходив секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, а також з вибухом у червні 2007 р. неподалік будинку міської ради, коли з нього вночі виходив Г.КЕРНЕС.

Про завершення цих інцидентів офіційно не повідомлялося.

Інформація про затримання чоловіка так чи інакше корелюється із заявами керівника харківського виборчого штабу БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА, які він зробив напередодні візиту прем’єр-міністра, про «можливе спрацювання вибухового пристрою біля Віктора ЯНУКОВИЧА», пишуть деякі столичні Інтернет-видання.

Кореспонденту УНІАН не вдалося поки що зв’язатися з прес-центром Управління СБУ в Харківській області для доповнення інформації. Деякі джерела в СБУ не коментують події.