Призові від УЄФА: скільки заробили збірні
Чемпіон утричі більше від аутсайдера
Харків. 2 липня. УНІАН. Після фінального матчу Євро-2012, що завершився перемогою збірної Іспанії над італійцями, став відомий остаточний розподіл призових від УЄФА.
Найбільше заробила «Червона фурія», яка зупинилася на позначці в 23 млн євро - стільки ж заробила і чемпіонська команда Луїса Арагонеса на Євро-2008, повідомляє Спорт bigmir) net.
Рейтинг призових грошей від УЄФА:
1. Іспанія - 23 млн євро
2. Італія – 19,5 млн євро
3. Німеччина - 16 млн євро
4. Португалія - 15 млн євро
5. Англія - 12,5 млн євро
6. Чехія - 12 млн євро
7-8. Франція і Греція - по 11,5 млн євро
9-10. Хорватія і Росія - по 10,5 млн євро
11-12. Україна і Данія - по 10 млн євро
13-14. Швеція і Польща - по 9 млн євро
15-16. Нідерланди та Ірландія по - 8 млн євро
Нагадаємо, збірна Україна додатково заробила ще і 1 млн євро призових від ФФУ.