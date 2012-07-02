Призові від УЄФА: скільки заробили збірні

Харків. 2 липня. УНІАН. Після фінального матчу Євро-2012, що завершився перемогою збірної Іспанії над італійцями, став відомий остаточний розподіл призових від УЄФА.

Найбільше заробила «Червона фурія», яка зупинилася на позначці в 23 млн євро - стільки ж заробила і чемпіонська команда Луїса Арагонеса на Євро-2008, повідомляє Спорт bigmir) net.

Рейтинг призових грошей від УЄФА:

1. Іспанія - 23 млн євро

2. Італія – 19,5 млн євро

3. Німеччина - 16 млн євро

4. Португалія - 15 млн євро

5. Англія - 12,5 млн євро

6. Чехія - 12 млн євро

7-8. Франція і Греція - по 11,5 млн євро

9-10. Хорватія і Росія - по 10,5 млн євро

11-12. Україна і Данія - по 10 млн євро

13-14. Швеція і Польща - по 9 млн євро

15-16. Нідерланди та Ірландія по - 8 млн євро

Нагадаємо, збірна Україна додатково заробила ще і 1 млн євро призових від ФФУ.