Фан-зона завершила роботу фейєрверком

Харків. 2 липня. УНІАН. Офіційна фан-зона Євро-2012 у Харкові, що була розташована на площі Свободи, завершила свою роботу виступом співачки Руслани та грандіозним фейєрверком.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, у вечір закриття фан-зони на площі Свободи також виступили харківські гурти «Сезон загону», «Кривоструй», співак Олександр Кварта, швейцарський DJ George і транслювався фінальний матч Євро-2012 Іспанія - Італія.

По завершенні трансляції фінального матчу Іспанія - Італія до гостей фан-зони звернувся заступник Харківського міського голови з питань сім`ї, молоді, спорту і підготовки Євро-2012 Олександр Попов, який оголосив про закриття офіційної фан-зони.

На завершення церемонії на площі Свободи відбувся грандіозний святковий фейєрверк, який прогримів під легендарний футбольний гімн групи «Queen» «We are the champions».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Харківський координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час Євро 2012, 1 липня фан-зону Харкова відвідали близько 20 тисяч осіб.

Правопорушень зафіксовано не було. Звернень до медичних установ та госпіталізацій не було. Протягом доби фан-зону, аеропорт і залізничний вокзал обслуговувало 6 автомобілів швидкої допомоги. Надзвичайних подій або нещасних випадків не зафіксовано.

Сьогодні зранку розпочався демонтаж конструкцій, які були розміщені на території харківської фан-зони Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, офіційна фан-зона Євро-2012 у Харкові працювала з 7 червня по 1 липня. За весь час роботи фан-зону відвідали понад 700 тисяч уболівальників. Під час чемпіонату на площі Свободи виступили голландський діджей Armin van Buuren, учасник американського хіп-хоп гурту «Black Eyed Peas» Джейм Гомес (Taboo), гурт «Бумбокс» та інші.