На Харківщині розпочато збирання врожаю
13:12, 02 липня 2012Харьків
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Роботи тривають у 9 районах
Харків. 2 липня. УНІАН. В Харківській області розпочато збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, загальна площа посіву цих культур становить 603,7 тис га.
Роботи зі збирання врожаю розпочато у 9 районах області.
Станом на 1 липня врожай зібрано на площі 14,4 тис га.
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