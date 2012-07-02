На Харківщині розпочато збирання врожаю

Роботи тривають у 9 районах

Харків. 2 липня. УНІАН. В Харківській області розпочато збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, загальна площа посіву цих культур становить 603,7 тис га. Роботи зі збирання врожаю розпочато у 9 районах області. Станом на 1 липня врожай зібрано на площі 14,4 тис га.

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