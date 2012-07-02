В Ізюмі збудують новий храм

Харків. 2 липня. УНІАН. У неділю, 1 липня, в Ізюмі був закладений перший камінь в фундамент храму на честь ікони Божої Матері Піщанської. Церква буде споруджена біля джерела Піщанської ікони Пресвятої Богородиці.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, на церемонії були присутні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, народний депутат України Василь Грицак, єпископ Ізюмський і Куп’янський Єлисей.

В ході церемонії закладки першого каменя у фундамент храму голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сказав: «Сьогодні здійснилася насправді дуже важлива подія. Сьогодні на святій Ізюмській землі закладений камінь у фундамент будівництва нового храму, який буде століттями служити людям. Храму, де люди молитимуться Господові, проситимуть Прощення, Спасіння та Благословення. Будівництво нових храмів - це символ відродження Слобожанщини. Збудування храмів в душі кожного віруючого - це символ відродження нашого народу. Вітаю всіх з цим святом і бажаю, щоб із таких приводів ми збиралися якомога частіше».

За словами єпископа Єлисея, нинішня подія є початком великої справи.

«Сьогодні в граді Ізюмі відбувся початок великої справи - закладений камінь на честь заснування будівництва храму на честь Піщанської ікони Божої матері. Це свідчить про те, що дане місце обране Царицею Небесною. На цьому місці з`явився великий образ Божої Матері, тут з надр землі б`є велике чудотворне джерело і тут на цьому місці має бути прояв любові людини до творення - храм на честь Піщанської ікони Божої матері», - сказав владика Єлисей.