У Харкові судять дільничного міліціонера

16:14, 02 липня 2012
Харьків
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Звинувачується у торгівлі наркотиками

Харків. 2 липня. УНІАН. У Харкові розпочався судовий розгляд кримінальної справи стосовно колишнього дільничного інспектора, який обвинувачується в торгівлі наркотиками.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Харкова Юлія Скичко.

За її інформацією, міліціонера, який у приміщенні опорного пункту Жовтневого райвідділу міліції намагався продати каннабіс за ціною 1600 грн за склянку, затримали на гарячому.

Виявилося, що розфасований наркотик 27-річний дільничний зберігав удома, а частину возив у багажнику автомобіля.

Стосовно працівника міліції прокуратура Харкова порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, перевезення наркотичних засобів; зловживання владою або службовим становищем). Дільничного інспектора заарештовано.

Суд Жовтневого району Харкова після завершення досудового слідства та пред’явлення обвинувачення розпочав слухання справи по суті.

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