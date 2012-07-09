Тимошенко разом з Власенком зустрічається з Коксом

Харків. 9 липня. УНІАН. Колишній Президент Європарламенту Пет Кокс зустрівся в лікарні «Укрзалізниці» м. Харкова із засудженою екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, станом на 18.30 зустріч ще тривала.

Одночасно ДПтС повідомляє, що на цю ж зустріч намагався потрапити і захисник засудженої С.Власенко. Сама ж Ю.Тимошенко також висунула вимогу, що без свого адвоката з П.Коксом не зустрічатиметься.

У зв’язку з цим, співробітниками Качанівської виправної колонії (№54) С.Власенку і Ю.Тимошенко було роз’яснено, що дана зустріч не є процесуальною, і тому проходить без участі слідчих, прокурорів чи адвокатів.

«Погодившись із вимогами закону, які були роз’яснені С.Власенку та Ю.Тимошенко, щодо проведення побачень із засудженими, останні все ж таки проігнорували їх. Після того як пан П.Кокс увійшов до кімнати, де перебуває Ю.Тимошенко, С.Власенко просто відмовився залишати приміщення. Наразі він спільно з Ю.Тимошенко зустрічається з П.Коксом», - повідомили у прес-службі ДПтС.