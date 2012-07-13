Футбольна Голландія дякує Ярославському за Євро-2012

Харків. 13 липня. УНІАН. Футбольна Голландія дякує президенту групи DCH, генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-2012 Олександру Ярославському за відмінне проведення Турніру.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізувала проекти Євро-2012 у Харкові.

Із «успішним завершенням відбіркових матчів Євро-2012 у Харкові та відмінну готовність міста до проведення чемпіонату від імені усіх голландських уболівальників та від себе особисто» Ярославського привітав Пітер Ян Волтерс, Посол Королівства Нідерландів в Україні.

«Я мав за честь особисто бути присутнім на стадіоні «Металіст» під час матчів, у міжнародному аеропорті «Харків» та зупинитися зі своєю дружиною у комфортабельному готелі Kharkiv Palace. Мені надзвичайно приємно відмітити високий рівень підготовки Харкова до Євро-2012. Величезна та беззаперечна заслуга у цьому належить Вам та очолюваній Вами групі DCH. Ви провели визначну роботу з модернізації спортивної, транспортної та соціально-культурної інфраструктури Харкова, що, врешті, зробило свій внесок у створення позитивного іміджу України в очах закордонних гостей. Ці досягнення увійдуть в історію і ще багато років слугуватимуть на користь харків’ян та гостей міста», йдеться у телеграмі.

За словами Посла, «загалом, Україна відмінно впоралася із амбітним завданням з реалізації масштабних інфраструктурних проектів. Але нові стадіони, аеропорти, дороги – це лише частина успіху в загальному переліку здобутків та досвіду, які отримала Ваша країна в результаті підготовки до Євро-2012. Проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу засвідчило величезний потенціал Вашої держави і надало українцям можливість пишатися собою та своєю країною».

«Я бажаю Вам наснаги в реалізації нових проектів та виконанні нових завдань, щоб із кожним днем українські міста розвивалися і змінювалися на краще, а також сподіваюся на плідну співпрацю між Нідерландами та Україною на благо наших народів», йдеться у телеграмі на ім’я Ярославського.