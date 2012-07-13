Власенко спростовує інформацію, що Тимошенко не приймає ліків

Харків. 13 липня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, приймає всі прописані німецькими лікуючими лікарями медичні препарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, коментуючи інформацію у пресі про виявлення у душовій Ю.Тимошенко невжитих ліків.

«Це не відповідає дійсності, всі ліки, прописані Юлії Володимирівні Тимошенко, приймаються відповідно до рекомендації німецьких лікарів», - підкреслив С.Власенко.