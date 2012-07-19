У Харкові суд оштрафував ТОВ за створення смітника

Харків. 19 липня. УНІАН. Господарський суд Харківської області ухвалив рішення про стягнення з харківського ТОВ «Коопзаготзбут» 250,1 тис грн шкоди, заподіяної внаслідок засмічення земельної ділянки відходами.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області.

За документами підприємство використовувало земельну ділянку на перехресті вулиць Танкопія та Харківських дивізій в Харкові як автостоянку. Втім, під час проведеного в червні 2011 року обстеження ділянки спеціалісти екоінспекції виявили на цій території купу побутових відходів (скла, поліетиленових відходів) площею 63 м² та об’ємом 31 м³.

За розрахунками екологічної інспекції, шкода внаслідок засмічення земельної ділянки становить 250,1 тис грн.

Для стягнення цієї суми прокуратура Комінтернівського району Харкова звернулася до Господарського суду Харківської області, який у свою чергу задовольнив вимоги позивача. Держекоінспекція звернулась до органів виконавчої служби з метою примусового стягнення шкоди.