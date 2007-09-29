Припинено повноваження голови ТВК №174

Київ. 29 вересня. УНІАН. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження голови територіальної виборчої комісії №174 (м.Харків) Миколи ЧЕРНІЧКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні ЦВК. За нього проголосували 8 членів комісії, утримались – 6.

Таким чином, ЦВК задовольнила скаргу представника Партії регіонів у комісії Владислава ЗАБАРСЬКОГО, яка була зареєстрована 26 вересня.

В.ЗАБАРСКИЙ скаржився на бездіяльність голови тервиборчкому №174 у частині невиконання рішень суду. Зокрема М.ЧЕРНІЧКІН відмовлявся створити у межах свого округу спеціальні виборчі дільниці для голосування, незважаючи на те, що суд зобов’язав його це зробити.

ЦВК вирішила, що цим М.ЧЕРНІЧКІН грубо порушив законодавство України. Виходячи з цього, ЦВК достроково припинила його повноваження, а також запропонувала «Нашій Україні – Народінй самообороні» внести іншу кандидатуру на цю посаду.