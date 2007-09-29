ФК Харків програв Закарпаттю

Рахунок гри 0:2

Харків. 29 вересня. УНІАН. У виїзному матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу клуб Харків зазнав поразки від ужгородського Закарпаття. Рахунок гри 0:2. Обидва голи забив Мирослав БУНДАШ (37, 87). Сенсацією туру стала поразка Динамо від Нафтовика (0:1). Інші результати 11 туру: Металург З – Шахтар 1:3 Кривбас - Ворскла 3:0 ФК Харків – Закарпаття 0:2 Металург Д – Зоря 1:0

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