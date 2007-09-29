ФК Харків програв Закарпаттю

21:02, 29 вересня 2007
Харьків
0

Рахунок гри 0:2

Харків. 29 вересня. УНІАН. У виїзному матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу клуб Харків зазнав поразки від ужгородського Закарпаття.

 

Рахунок гри 0:2. Обидва голи забив Мирослав БУНДАШ (37, 87).

Сенсацією туру стала поразка Динамо від Нафтовика (0:1).

Інші результати 11 туру:

Металург З – Шахтар 1:3 

Кривбас -  Ворскла 3:0 

ФК Харків – Закарпаття 0:2 

Металург Д – Зоря 1:0 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter