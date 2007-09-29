Відкрилися Харківські асамблеї-2007

Харків. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні відбулося урочисте відкриття XIV Міжнародного музичного фестивалю Харківські асамблеї - 2007.

Цього року фестиваль присвячений 90-річчю Харківському державному університету мисцеств ім.І.Котляревського.

Фестиваль відкрився гала-концертом у великій залі ХАТОБу ім. М.Лисенка.

У концерті виступили колективи та солісти університету, його випускники, що працюють за межами України.

Режисером свята виступає випускник ХДУМ – народний артист України, художній керівник Національної філармонії України Володимир ЛУКАШЕВ.

Програма фестивалю включає концертні програми до 100-річчя від дня народження композитора Д. Клебанова, твори В. Губаренка, В. Золотухіна, В. Птушкіна та багатьох інших. Меморіальний вечір пам’яті М. Тарівердієва проведе Віра Тарівердієва.

Харків’яни почують, зокрема, виступи двох симфонічних оркестрів – молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський» та оркестру Харківської філармонії під керівництвом А. Лєйтуша (США), Ш. Палтаджяна, Ю. Янка, Д. Морозова, а також д

вох оркестрів Університету мистецтв – камерного та народних інструментів.