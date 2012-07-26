Харківщина шукає шляхів утримання цін на соціальні сорти хліба

Харків. 26 липня. УНІАН. Харківщина отримає можливість зберегти 60 тис. тонн зерна старого врожаю під виробництво соціальних сортів хліба.

Про це заявив на спільному засідання колегії облдержадміністрації та Харківської регіональної Ради губернатор Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, в області з перехідним залишком залишилося близько 106-110 тис. тонн зерна минулого врожаю. Це зерно було закуплене Аграрним фондом у підприємств Харківського регіону і сьогодні знаходиться в залишках за старою ціною.

«Ціни нинішнього врожаю йдуть угору, що дає можливість гарантовано стверджувати, що аграрії зароблять цього року. Ми цьому раді. Але, ми з вами зобов`язані зробити все для того, щоб «Салтівський хлібозавод», «Кулиничі» не піднімали ціну на соціальні сорти хліба. Тому ми повинні разом з державою дати їм можливість отримати борошно за тією ціною, яка не дозволить їм підняти ціну на готову продукцію по 4 соціальним сортам», - сказав М.Добін.

Він повідомив, що вже досягнута домовленість з профільним міністерством про те, щоб залишки зерна торішнього врожаю залишити в області.

«Я звернувся до Міністра аграрної політики України з проханням, щоб ми 60 тисяч тонн врожаю минулого року залишили тут для потреб Харківських пекарів за закупівельною ціною минулого року. І в усній формі отримав позитивну відповідь. Харківщина отримає можливість зберегти 60 тисяч тонн зерна старого врожаю під виробництво соціальних сортів хліба. Тому ми можемо говорити ще про такий чинник, як збереження цінової стабільності в нашому регіоні», - сказав М.Добкін.