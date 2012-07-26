На Харківщині намолочено 1,5 млн тонн зерна

Середня врожайність 27,3 ц/га

Харків. 26 липня. УНІАН. На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, саном на 26 липня в Харківській області намолочено 1 млн. 551 тис. тонн зерна Загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис. га. Станом на 24 липня врожай зібрано на 94 % посівних площ. Намолочено 1млн. 551 тис. тонн зерна. Середня врожайність становить 27,3 ц/га.

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