Харківська податкова збільшила збори до бюджету на 522 мільйони

Харків. 1 серпня. УНІАН. У Харківській області за січень-липень 2012 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року податкові надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 21,4% (на 522,7 млн грн) і склали 2,97 мильярдів гривень грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної податкової служби у Харківській області, розрахункова база Державної податкової служби України виконана на 110,6%, додатково надійшло 284,5 мільйонів гривень. В цілому ДПС в Харківській області за січень-липень 2012 р. вдалося збільшити збір платежів до бюджетів усіх рівнів на 1,7 млрд грн - до 11,8 млрд грн. Розрахункова база виконана на 102,9%, додатково надійшло 329,1 млн грн.

У тому числі до Державного бюджету за 7 місяців зібрано 8,84 млрд грн. платежів, з яких 8,79 млрд. грн. - до загального фонду Державного бюджету. Розрахункова база надходжень до загального фонду Держбюджету виконана на 100,4%, додатково надійшло 38,6 млн грн.

У липні 2012 р. в Харківській області збір платежів до бюджетів всіх рівнів збільшився на 13,3% (на 190 млн грн.) і склав 1,62 млрд грн. Надходження до держбюджету в липні збільшилися на 96,4 млн грн - до 1,16 млрд грн. Надходження до загального фонду держбюджету склали 1,15 млрд грн.

У липні 2012 р. до місцевих бюджетів зібрано 459 млн грн. Розрахункова база ДПС України виконана на 117%, додатково надійшло 66,8 млн грн.