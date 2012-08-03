У Харкові стихія наробила лиха

Харків. 3 серпня. УНІАН. У Харкові вчора внаслідок поривів шквального вітру та зливи були знеструмлені більше 400 житлових будинків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на АК «Харківобленерго».

Зокрема, у Жовтневому та Ленінському районах внаслідок шквального вітру та зливи були відключені від електричної енергії 400 приватних будинків, 15 двоповерхових будинків та 12 дев’ятиповерхових будинків. Також зафіксовано 35 обривів електромережі. На цей час наслідки негоди усуває Холодногірська РЕС.

За інформацією КП «Міськсвітло», від проливного дощу та шквального вітру впала одна електроопора по вулиці Постишева, зафіксовано дев’ять обривів на мережах зовнішнього освітлення. Наслідки стихії сьогодні ліквідують шість бригад «Міськсвітла» і шість спецавтомобілів.

За даними Департаменту комунального господарства, внаслідок вчорашньої стихії в Жовтневому районі міста впало 29 дерев. У Червонозаводському та Ленінському районах зламано безліч великих і дрібних гілок. Інші райони міста стихія не зачепила.



Для ліквідації наслідків негоди сформовані бригади СКП «Харківзеленбуд». Працюють 24 чоловіки, задіяні дві автовежі, чотири спецавтомобілі, шість бензопил. Зараз повалені дерева розпилюють і вивозять.