Аваков піде сьогодні до суду підтримати Мельниченка

Харків. 6 серпня. УНІАН. Екс-голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен Аваков, який перебуває в Італії, планує бути присутнім на слуханні справи щодо затримання Миколи Мельниченка в аеропорту Неаполя.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, А.Аваков пише, що сьогодні, 6 серпня, апеляційний суд Неаполя проведе попередні слухання за фактом затримання М.Мельниченка в аеропорту Неаполя на підставі ордера Інртерполу, заявленого Україною.

«На цій попередній аудієнції у суді буде присутній італійський адвокат М.Мельниченка, з яким мені вдалося переговорити. Побачив у ЗМІ багато домислів на цю тему, а факти такі. Поїду вранці в Наполі. Підтримаю Миколу», - пише А.Аваков.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справ щодо М.Мельниченка. 16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка та його захисту, залишивши у силі рішення Печерського райсуду.

М.Мельниченка було затримано 3 серпня 2012 року в аеропорту Неаполя згідно з ордером, виданим українським Інтерполом, одразу після прибуття рейса з Вашингтону.

М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в`язниці.

4 серпня в МВС України повідомили, що Міністерство внутрішніх справ України ще не має офіційного підтвердження від колег з італійського бюро Інтерполу щодо затримання М.Мельниченка, проте українське консульство у Неаполі підтвердило факт затримання М.Мельниченка «в рамках оголошення його в міжнародний розшук». При цьому в МВС відзначили, що затримання ще не означає арешту.

Щодо А.Авакова у січні ц.р. прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. 25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноне.

Апеляційний суд Риму 12 квітня звільнив А.Авакова, незважаючи на те, що італійський прокурор просив обрати щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

8 червня А.Аваков розповів, що італійський суд визнав, що його кримінальне переслідування є політично мотивованим.

Водночас у Генпрокуратурі України і МЗС заявляли, що італійський суд ухвалив рішення обрати щодо А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.