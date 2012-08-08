Харківщина отримала 40 шкільних автобусів
12:15, 08 серпня 2012Харьків
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До нового навчального року
Харків. 8 серпня. УНІАН. До нового навчального року Харківська область отримала 40 шкільних автобусів.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки ХОДА Романа Шаповала.
За його словами, найближчим часом автобуси будуть передані навчальним закладам області.
«Мені втішно відзначити той факт, що область у цьому році отримала обіцяні 40 автобусів для реалізації програми «Шкільний автобус». Найближчим часом вони будуть передані навчальним закладам Харківщини», - сказав Р.Шаповал.
Він повідомив, що сьогодні в області підвезення школярів і вчителів забезпечують 287 шкільних автобусів.
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