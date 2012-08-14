Прикордонний контроль можна пройти за допомогою ID-карток
17:09, 14 серпня 2012Харьків
0 0
Харків. 14 серпня. УНІАН. В Україні реалізовано можливість використання спеціальних ID карток з метою прискорення процедури проходження прикордонного контролю громадянами України.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Картки можуть придбати всі громадяни України чи іноземці, які мають дійсний паспорт для виїзду за кордон, у посадових осіб відділу прикордонної служби «Харків-аеропорт», йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter