Капітан «Металіста» Хосе Соса зіграв за збірну Аргентини
Аргентинці розгромили півфіналіста Євро-2012
Харків. 16 серпня. УНІАН. Капітан харківського «Металіста», півзахисник Хосе Соса провів черговий матч за збірну Аргентини.
Як повідомляє сайт ФК «Металіст», у середу, 15 серпня, на стадіоні міста Франкфурта аргентинці впевнено переграли півфіналіста Євро-2012 збірну Німеччини з рахунком 3:1.
Хосе Соса активно провів на полі перший тайм. Впевнено відігравши на лівому фланзі, півзахисник «Металіста» на 30-й хвилині заробив пенальті і вилучення для воротаря німців Цілера. Ліонель Мессі цей 11-метровий не реалізував.
Наприкінці першого тайму Соса на пару з Мессі все-таки змусили помилитися захист збірної Німеччини і відкрили рахунок у матчі - Самі Хедіра після подачі кутового зрізав м`яч у власні ворота.
На знімку: півзахисник «Металіста» Хосе Соса у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти грецького «Олімпіакоса». Березень 2012 р.