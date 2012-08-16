Капітан «Металіста» Хосе Соса зіграв за збірну Аргентини

Харків. 16 серпня. УНІАН. Капітан харківського «Металіста», півзахисник Хосе Соса провів черговий матч за збірну Аргентини.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», у середу, 15 серпня, на стадіоні міста Франкфурта аргентинці впевнено переграли півфіналіста Євро-2012 збірну Німеччини з рахунком 3:1.

Хосе Соса активно провів на полі перший тайм. Впевнено відігравши на лівому фланзі, півзахисник «Металіста» на 30-й хвилині заробив пенальті і вилучення для воротаря німців Цілера. Ліонель Мессі цей 11-метровий не реалізував.

Наприкінці першого тайму Соса на пару з Мессі все-таки змусили помилитися захист збірної Німеччини і відкрили рахунок у матчі - Самі Хедіра після подачі кутового зрізав м`яч у власні ворота.

На знімку: півзахисник «Металіста» Хосе Соса у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти грецького «Олімпіакоса». Березень 2012 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА