У п’ятницю на сході можливі короткочасні дощі

Харків. 16 серпня. УНІАН. Погоду в Україні 17 серпня будуть визначати малоактивні атмосферні фронти. У країні місцями пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, повітря поступово прогріється: температура вночі 13-17 градусів, на півдні 15-21, вдень 23-28, на заході вночі 9-13, вдень 19-23, на Закарпатті 24-26.

У північних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі. Температура вночі 13-16 градусів, вдень 23-24. Вітер південно-східний, північно-західний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі та вдень місцями короткочасні дощі. Температура вночі 15-21 градус, вдень 24-28. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі та вдень місцями короткочасні дощі. Температура вночі 14-17, вдень 23-25 градусів. Вітер південно-східний, південно-західний, західний, 5-12 м/с.

У західних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі. Температура вночі 9-13 градусів, вдень 19-23, на Закарпатті 24-26. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі. Температура вночі 14-15 градусів, вдень 23-26. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 17 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії короткочасні дощі. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-18 градусів, вдень 25-27.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії, Севастополя, Феодосії та Ялти 25, в районі Одеси +24 градуси.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 17 серпня: у Моршині, Трускавці, Яремчій та Сваляві без опадів. Температура вночі 11-12 градусів, вдень 22-25. Вітер північно-західний, північно-східний, 7-12 м/с.