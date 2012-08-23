Виліт Металіста в Бухарест затримався через технесправність літака - директор аеропорту

Харків. 23 серпня. УНІАН. Учорашня двогодинна затримка чартерного рейсу, яким харківський ФК «Металіст» мав вилетіти до Бухареста на матч плей-офф Ліги Європи з місцевим «Динамо», була пов`язана з необхідністю усунення технічної несправності, яку виявили в процесі передполітної підготовки і тестування систем повітряного судна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міжнародного аеропорту «Харків», про це заявив директор аеропорту Володимир Васильченко, коментуючи повідомлення в ЗМІ про те, що затримка вильоту команди до Бухареста пов’язана з візитом до Харкова Президента України Віктора Януковича.

«Несправність виявили безпосередньо перед вильотом, в результаті нам довелося змінити графік руху, оскільки для усунення несправності було потрібно півтори години», - сказав В.Васильченко.

У компанії авіаперевізника «ХОРС» інформацію підтвердили, уточнивши що виявлена несправність була пов`язана з роботою системи кондиціонування (наддуву) повітряного судна. Після усунення несправності і додаткової перевірки всіх систем була розпочата реєстрація і посадка пасажирів.

В результаті літак з командою «Металіста» вчора вилетів з Харкова о 12-й годині 12 хвилин замість 10-ї години 30 хвилин. Літерний рейс, яким вчора до Харкова з робочим візитом прибув Президент України Віктор Янукович, приземлився в аеропрту о 10 годині 55 хвилин, а відлетів через 3 години після того, як «Металіст» відбув до Бухареста (о 15.02), повідомили у прес-службі.

22 серпня ЗМІ повідомили, що через прибуття Президента України Віктора Януковича до Харкова з робочою поїздкою затримався виліт чартерного авіарейсу з футболістами «Металіста» до Бухареста на перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги Європи з місцевим клубом «Динамо». Орієнтовний час затримки - дві години.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту харківського клубу, «після невеликої затримки при вильоті, пов`язаної з незначними технічними несправностями, літак з делегацією футбольного клубу «Металіст» на борту успішно приземлився в аеропорту міста Бухарест після двогодинного перельоту». 22 серпня дразу після прильоту в Бухарест команда розмістилася в готелі Intercontinental і після відпочинку відправилася на «Національний стадіон» для проведення предматчевой тренування. «Всі предматчові заходи тривають згідно із заздалегідь затвердженим графіком», - зазначається повідомленні у прес-служби «Металіста».