Харків. 23 серпня. УНІАН. Харків святкує День міста і 69-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, на сьогодні в різних районах міста проходить низка святкових та поминальних заходів.

Вшанування пам’яті загиблих у роки Великої Вітчизняної війни та покладанням квітів відбулося на Меморіалі Слави в Лісопарку, біля пам’ятника Воїну-визволителю та пам’ятника маршалу Г.Жукову. У заходах взяли участь керівництво облдержадміністрації, облради, міського самоврядування, представники духівництва, народні депутати, харків’яни і гості міста.

З нагоди свята на майдані Свободи розпочала роботу експозиція військової техніки та ретроавтомобілів. На виставці, яку проводить харківський технічний клуб «Самоходъ», представлені радянські автомобілі і мотоцикли воєнних років, американський джип «Віліс», зброя, ексклюзивні моделі автомобілів «Мерседес», «Опель», «Форд», «Шевроле» тощо.

Також сьогодні розпочне роботу оновлений Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького. У Саржиному яру для дітей працюватиме контактний зоопарк, а також пройде Свято морозива. На майдані Свободи заплановане проведення конкурсу дитячого малюнка на асфальті «Мій Харків, моя Україна».

О 18.00 також на площі Свободи розпочнеться святковий концерт за участю гуртів «Самоцветы», «Дискотека Авария», Віри Брежнєвої, «Boney М» і Ліз Мітчелл, Вєрки Сердючки, Ярослави та «Океану Ельзи». Завершаться святкові заходи феєрверком.

Через проведення святкових заходів на майдані Свободи харківський метрополітен працюватиме на дві години довше – до 2.00 24 серпня.