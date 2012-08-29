Добкін: історія з банком «Базис» - «це не політика, а кримінальний злочин»

Харків. 29 серпня. УНІАН. Проблеми в банку «Базис» почалися давно і до політики не мають жодного відношення.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи ситуацію, яка склалася навколо банку «Базис», керівництво якого заявило про його ліквідацію.

«У ситуації з ліквідацією банку «Базис» немає ніякої політики - це економіка і кримінальний злочин, банальна крадіжка. Час все розставить по своїх місцях, як це було з дорогою через Лісопарк, з парком імені Горького, де теж було багато голослівних звинувачень, які з часом розсипалися. Так само розсипляться і всі розмови про політичні переслідування пана Авакова», - йдеться у коментарі М.Добкін, розміщеному на офіційному сайті облдержадміністрації.

За словами губернатора, поштовхом до фінансових проблем банку «Базис» стало штучне вимивання коштів з рахунків фінустанови, через що вже постраждали багато державних і приватних підприємств Харківщини.

«Мовиться про мільйони доларів. Причому спроби багатьох керівників забрати кошти, коли вони ще в 2009 році побачили, що у банка почалися складні часи, не мали успіху. У той момент, коли пан Аваков виїхав з країни, забирати там було вже нічого. Там працював тимчасовий керуючий, і все зводилося до того, щоб максимально використати можливості знайти зовнішніх інвесторів і покрити ту різницю, яка була вимита з рахунків банку людьми, щодо яких, я гадаю, зараз порушено кримінальну справу», - сказав М.Добкін.

За його словами, «гроші вимивалися з рахунків - видавалися кредити своїм же структурам під векселі, які не були нічим підкріплені».

М.Добкін стверджує, що «все це відбувалося з 2009 року, таку інформацію дають сьогодні фахівці».

«Можливо, це почалося раніше, але абсолютно точно те, що це відбувалося з 2009 року, коли Аваков ще був біля керма області, і ніяка політика не заважала йому зберегти банк, і попередити хоча б державні підприємства про серйозні ризики тих коштів, які були розміщені на депозитах», - заявив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня ц.р. Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис». За інформацією сайту АКБ «Базис», «Нацбанк постановою №357 від 23 серпня 2012 року призначив ліквідатором ПАТ «АКБ «Базис» Ладоненка В.Н. Ліквідатор знаходиться за адресою: Харків, провулок Мар’яненка, 4».

28 серпня начальник слідчого управління МВС України в Харківській області Зиновій Галаван на брифінгу повідомив, що стосовно посадових осіб банку «Базис» порушено кримінальну справу за розкрадання коштів. За його словами, «кримінальну справу порушено 22 серпня «стосовно посадових осіб банку «Базис» і фізичних осіб, які отримували, домовляючись із ними, кредити і викрадали гроші» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)».

За повідомленнями ЗМІ, А.Аваков звинуватив М.Добкіна в розповсюдженні неправдивої інформації стосовно банку «Базис» і вважає, що в ліквідації цієї фінустанови існує політичне підґрунтя.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ.

26 липня тимчасовий адміністратор направив на узгодження в НБУ програму оздоровлення банка, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн. 6 серпня тимчасова адміністрація банку ухвалила рішення збільшити статутний капітал банку на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн шляхом приватного розміщення 401604250 простих акцій бездокументної форми номінальною вартістю 1,28 грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА