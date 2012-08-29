Міліція може дозволити «Главному» скопіювати матеріали із вилученого сервера

Харків. 29 серпня. УНІАН. У Харкові виданню «Главное» буде надана можливість скопіювати з вилученого сервера інформацію, необхідну для безперебійної роботи ЗМІ, якщо видання документально підтвердить своє право власності на сервер.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, коментуючи усне звернення керівництва «Главного» з проханням повернути сервер.

У міліції наголосили, що безпосередньо з офісу газети «Главное» жодного комп’ютера, сервера або паперів не вилучалося.

У міліції також додали, що слідчі дії, які проводять працівники міліції в рамках порушеної кримінальної справи за фактом зловживань посадовими особами банку «Базис», не мають відношення до діяльності видання «Главное».

У коментарі кореспондентові УНІАН головний редактор видання «Главное» Віктор Алексєєв повідомив, що у видання є документи, які підтверджують право власності на вилучений сервер, і сьогодні ці документи будуть надані міліції. «У нас є документи. Зараз наш IT-шник разом із пойнятим поїде з документами в міліцію», - сказав він.

В.Алексєєв також висловив сподівання, що зриву випуску газети «Главное», черговий випуск якої запланований на суботу 1 вересня, не буде. «Сподіваюся, що не буде зриву. Сподіваюся, що вийдемо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Харкові у приміщенні по вулиці Сумській, 88, де розташована громадська приймальня екс-губернатора Харківщини, голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Арсена Авакова та офіси структур, які пов’язують із ним (банк «Базис», АО «Інвестор», Дослідницький центр медіатехнологій, що є засновником видання «Главное»), проводився обшук.

За даними начальник слідчого управління МВС України в Харківській області Зиновія Галавана, проведення слідчих дій у приміщенні ПАО «АКБ «Базис» по вулиці Сумській, 88 пов’язане з тим, що стосовно посадових осіб банку «Базис» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).