За образу – подвійне вбивство

Харків. 4 жовтня. УНІАН. В апеляційному суді Харківської області почалися слухання у справі за обвинуваченням ніде непрацюючого 49-річного мешканця Харківщини у подвійному вбивстві.

Як повідомила кореспонденту УНІАН державний обвинувач прокуратури Харківської області Ольга СМИРНОВА, підсудний обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство, умисне вбивство двох осіб).

За її словами, у лютому цього року серед білого дня цей громадянин зайшов додому до знайомих, з якими неодноразово вживав спиртні напої і до яких мав особисту неприязнь через те, що останні, за його словами, ображали його нецензурною лайкою. Заставши «кривдників» сплячими, він вирішив помститися. Знайшовши сокиру на подвір’ї, гість обухом двічі вдарив кожного по голові і пішов собі геть. Наступного дня потерпілі були доставлені до районної лікарні, де невдовзі померли.

Якщо суд доведе вину підсудного, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі, зазначила державний обвинувач.