Бударному суд додав ще 10 діб

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Суд продовжив термін перебування під вартою Ігорю БУДАРНОМУ, який був затриманий у Харкові 25 вересня з боєприпасами в районі проспекту Гагаріна неподалік Харківського аеропорту, звідки ввечері після візиту мав вилітати лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області, продовжити термін перебування І.БУДАРНОГО під вартою на 10 діб суд ухвалив 28 вересня, через три доби після затримання, і це зроблено в інтересах слідства.

Співрозмовник агентств зазначив, що І.БУДАРНИЙ підозрюється у скоєнні злочину, який підпадає під статтю 263 Кримінального кодексу України – носіння вогнепальної зброї, боєприпасів чи вибухових пристроїв без спеціального на це дозволу.

Як повідомляв УНІАН, у затриманого 25 вересня працівниками УБОЗу 37-річного І.БУДАРНОГО, раніше судимого, було вилучено 8 набоїв 9-міліметрового калібру до пістолета Макарова.

Він був затриманий на проспекті Гагаріна, який веде до аеропорту, у ході операцій «Трал» і «Розшук» у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

25 вересня ц.р. у ході поїздки В.ЯНУКОВИЧА в Харківську область правоохоронці вживали додаткових посилених заходів безпеки у зв’язку з повідомленнями про можливі провокації.

25-26 вересня деякі інтернет-ЗМІ поширили інформацію, що затриманий чоловік на ім’я «Ігор БУДАРНИЙ» мав при собі вибухові пристрої. За деякими даними, він тривалий час був особистим охоронцем Євгена Кушнарьова, і спецслужби пов’язують його з трьома подіями – з вибухом чи то його імітацією у березні 2006 р. поблизу харківського офісу Партії регіонів, коли там перебував Є.Кушнарьов, з вибухом у січні 2007 р. біля готелю «Національ», коли з нього виходив секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, а також із вибухом у червні 2007 р. неподалік будинку міської ради Харкова, коли з нього вночі виходив Г.КЕРНЕС.