Комітет Верховної Ради погодився на розширення Харкова

Харків. 5 вересня. УНІАН. Комітет Верховної ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 5 вересня узгодив постанову парламенту про межі міста Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради поінформував Харківський міський голова Геннадій Кернес.



«Тепер ми чекаємо постанови Верховної Ради, і в нас розпочнеться велика робота з приведення у відповідність з новими кордонами Харкова всіх документів», - сказав Г.Кернес.



Він зокрема зазначив, що буде перейменовано низку вулиць, назви яких дублюються.

За інформацією прес-служби, передбачається, що до меж Харкова включать 4450,5788 га і вилучать з них 52,3203 га. Загальна площа міста має досягти 35002,2585 га.

Проект землеустрою щодо змін та встановлення меж Харкова передбачає включення до території міста 3,78 тис га земель Харківського району, 670 га земель Дергачівського району. Водночас, із реєстру земель Харкова Харківському району відійде 51,34 га, Дергачівському - 0,978 га.

Крім того, до меж міста увійде територія МЖК «Інтернаціоналіст» (понад 2,6 тис. га території Кулиничівської селищної ради), 216 га Пісочинської селищної ради, 800 га Пономаренківської селищної ради та ряд інших територій.

Найбільшу кількість земель Харкову передає Кулиничівська селищна рада - 2602,49 га. Ця територія може стати новим адміністративним районом міста.

Як повідомили у прес-службі, на початку серпня народний депутат України Валерій Писаренко вніс до Верховної Ради законопроект «Про зміну і встановлення межі міста Харкова». Раніше рішення про розширення меж міста Харківська міська рада ухвалила 25 квітня 2012 року, її згодом підтримала Харківська обласна рада.