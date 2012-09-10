Харків’яни вибороли 6 золотих медалей на Паралімпійських іграх у Лондоні

Харків. 10 вересня. УНІАН. На XIV літніх Паралімпійських іграх, які завершилися у Лондоні, харківські спортсмени вибороли 12 медалей, серед яких 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзових.



Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 7 вересня свою третю золоту нагороду лондонської Паралімпіади здобув плавець Максим Верекаса. На цей раз харків’янину не було рівних на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Харків’янка Інна Осетинська стала бронзовою призеркою у складі паралімпійської збірної з волейболу сидячи.

8 вересня М.Веракса на дистанції 100 метрів брасом фінішував з третім результатом.

Наталя Прологаєва у фінальному запливі на дистанції 100 метрів вільним стилем виборола срібну медаль.