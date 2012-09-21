Ярославський про двобій з «Байєром»: «Металіст» прагне реваншу

Харків. 21 вересня. УНІАН. Харківський «Металіст» налаштований здобути перемогу над леверкузенським Байєром, і це буде гідною відповіддю на дві поразки (0:6) від німецького клубу в Лізі Європи попередніх років.

Так президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський прокоментував телеканалу «Футбол» стартову гру свого клубу у груповому турнірі Ліги Європи, яка відбулася в Леверкузені 20 вересня і завершилася з рахунком 0:0.

«Металіст» 5-й рік поспіль виступає у єврокубах, і журналіст поцікавився, що запам’яталомся президенту клубу більше за все.

«Сумарні 6:0 з «Байєром» півтора роки тому. Тепер ми повертаємо борги і Леверкузену, і нашим уболівальникам. Ви ж бачите, що команда прогресує. Для цього потрібно просто порівняти результати зустрічей з «Байєром». Не буду приховувати, хотілося б виграти і на «БайАрені». Нічого страшного, постараємося зробити це вдома», - сказав О.Ярославський одразу після матчу в Леверкузені.

Він зазначив, що в «Металіста» є добра нагода продемонструвати свій клас:«Ми всі чекали цієї гри, і якщо пригадати першу нашу зустріч з «Байєром», то настрій був не дуже. Зараз, звичайно, трохи кращий. Але хотілося б і виграти на «БайАрені». Старатимемося у домашньому матчі довести, що ми сильніші за леверкузенців».

Чи довелося Вам понервувати?

Звичайно. Коли грає мила серцю команда, то інакше й бути не може.

Чи можна назвати героєм матчу Олександра Горяїнова?

Не тільки його. У нас всі герої. І Мирон Маркевич правильно вирішив із замінами, і уболівальники, які нас підтримували.

Чи вдасться удома обіграти «Байєр?

Я загадувати не хочу, але ми старатимемося. Наше завдання - вийти з групи. Не перемагаючи з групи не вийдеш.

Ваша думка про суперника?

Це команда рівня Ліги Чемпіонів. Про що тут говорити? Одна з кращих команд Бундесліги. Водночас ви сьогодні бачили справжній рівень нашого «Металіста». Це команда, на якій можна тестувати будь-якого суперника.

На знімку: Олександр Ярославський серед глядачів на трибуні стадіону.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА