Хакери викрали з рахунку харківської фірми 2 мільйони гривень

Харків. 21 вересня. УНІАН. Хакери викрали з рахунку однієї з харківських фірм близько 2 мільйонів гривень.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на т.в.о. начальника Управління боротьби з кіберзлочинністю Олександра Золотухіна.

За його словами, зловмисниками на комп`ютерах фірми була встановлена дистанційна система управління рахунками, заражена шкідливим програмним забезпеченням. Це дозволило їм віддалено втручатися в роботу комп`ютера і відстежувати стан рахунку, аби ініціювати банківські перекази.

У такий спосіб протягом трьох годин зловмисники зняли гроші в різних регіонах України, зокрема, в Київській та Одеській областях.

На цей час проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів. Особи, які знімали гроші з рахунків, встановлені, тривають дії щодо встановлення осіб, котрі безпосередньої здійснювали переказ грошей з рахунку на рахунок.

За фактом злому електронної системи фірми та несанкціонований переказ коштів порушено кримінальну справу (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство з використанням обчислювальної техніки).

