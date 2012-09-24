Віталій Кличко більше не вийде на ринг?

Харків. 24 вересня. УНІАН. Лідер партії «УДАР», легендарний український боксер Віталій Кличко ще раз заявив, що не збирається продовжувати професійну кар`єру боксера.

Про це, як передає Острів, він сказав на прес-конференції в Донецьку 24 вересня, відповідаючи на запитання, чи має намір він продовжити боксерську кар`єру після парламентських виборів.

«Всім любителям боксу можу сказати, що ще не один раз буде підніматися прапор і звучати український гімн, коли в ринг буде виходити Кличко», - посміхаючись, сказав В. Кличко.

Однак після паузи, додав: «Якщо ви маєте на увазі мене, то я не збираюся боксувати. Є брат, який абсолютно схожий на мене і більш талановитий, більш молодий. Тому я мав на увазі мого молодшого брата Володимира».

Загалом на професійному ринзі Віталій Кличко провів 47 боїв, здобув 45 перемог (41 нокаутом) і зазнав двох поразок.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА