Віталій Кличко більше не вийде на ринг?
«Всім любителям боксу можу сказати»
Харків. 24 вересня. УНІАН. Лідер партії «УДАР», легендарний український боксер Віталій Кличко ще раз заявив, що не збирається продовжувати професійну кар`єру боксера.
Про це, як передає Острів, він сказав на прес-конференції в Донецьку 24 вересня, відповідаючи на запитання, чи має намір він продовжити боксерську кар`єру після парламентських виборів.
«Всім любителям боксу можу сказати, що ще не один раз буде підніматися прапор і звучати український гімн, коли в ринг буде виходити Кличко», - посміхаючись, сказав В. Кличко.
Однак після паузи, додав: «Якщо ви маєте на увазі мене, то я не збираюся боксувати. Є брат, який абсолютно схожий на мене і більш талановитий, більш молодий. Тому я мав на увазі мого молодшого брата Володимира».
Загалом на професійному ринзі Віталій Кличко провів 47 боїв, здобув 45 перемог (41 нокаутом) і зазнав двох поразок.