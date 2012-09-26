Добкін привітав почесних громадян Харкова

11:01, 26 вересня 2012
Харьків
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«Сьогодні на Харків рівняються»

Харків. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні перед початком 19-ї сесії Харківської міської ради VI скликання у сесійній залі вшанували Почесних громадян міста Харкова, які не змогли взяти участь в урочистому присвоєнні цього високого звання, яке відбулося 23 серпня 2012 року під час урочистостей з нагоди Дня Харкова.

Михайло Добкін Мирон Маркевич, 26 вересня 2012, сесія міськради

Посвідчення «Почесний громадянин міста Харкова» вручив голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

Зокрема, за неоціненний внесок у розвиток міста рішенням сесії Харківської міської ради звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно:

Мирону Маркевичу - головному тренеру ФК «Металіст», Заслуженому тренеру України;

Павлу Каркачу - ветерану органів прокуратури, прокурору міста Харкова та Харківської області з 1978 по 1988 рр., державному раднику юстиції 3 класу, заслуженому юристу України.

Також М.Добкін вручив Харківському міському голові Геннадію Кернесу диплом вищого ступеня за високий внесок в організацію та проведення Великого Слобожанського ярмарку в 2012 році у Харкові. Крім цього, за кращу ярмаркову експозицію місто Харків отримало головний приз Слобожанського ярмарку - кубок та диплом.

«Той дух, який завжди був у цій залі, не зможе заретушувати навіть суперсучасний ремонт. Дух міста Харкова – це дух людей, які відповідають за життя цього міста і роблять все для того, щоб ми кожен раз, кожен рік, підбиваючи підсумки, могли пишатися харків`янами і скромно дивувати своїми досягненнями. Я дуже радий, що Президент України дав дуже високу оцінку нашій територіальній громаді. Про це він сказав 22 серпня, перебуваючи в Харкові. Він висловив свою повагу, підписавши Указ про нагородження найбільш видатних жителів Слобожанщини. Хочу вам побажати тримати такий же темп – сьогодні на Харків рівняються практично всі міста нашої країни», – сказав, виступаючи на сесії міськради, М Добкін.

Фото прес-служби ХОДА

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