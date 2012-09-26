Добкін привітав почесних громадян Харкова

Харків. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні перед початком 19-ї сесії Харківської міської ради VI скликання у сесійній залі вшанували Почесних громадян міста Харкова, які не змогли взяти участь в урочистому присвоєнні цього високого звання, яке відбулося 23 серпня 2012 року під час урочистостей з нагоди Дня Харкова.

Посвідчення «Почесний громадянин міста Харкова» вручив голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

Зокрема, за неоціненний внесок у розвиток міста рішенням сесії Харківської міської ради звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно:

Мирону Маркевичу - головному тренеру ФК «Металіст», Заслуженому тренеру України;

Павлу Каркачу - ветерану органів прокуратури, прокурору міста Харкова та Харківської області з 1978 по 1988 рр., державному раднику юстиції 3 класу, заслуженому юристу України.

Також М.Добкін вручив Харківському міському голові Геннадію Кернесу диплом вищого ступеня за високий внесок в організацію та проведення Великого Слобожанського ярмарку в 2012 році у Харкові. Крім цього, за кращу ярмаркову експозицію місто Харків отримало головний приз Слобожанського ярмарку - кубок та диплом.

«Той дух, який завжди був у цій залі, не зможе заретушувати навіть суперсучасний ремонт. Дух міста Харкова – це дух людей, які відповідають за життя цього міста і роблять все для того, щоб ми кожен раз, кожен рік, підбиваючи підсумки, могли пишатися харків`янами і скромно дивувати своїми досягненнями. Я дуже радий, що Президент України дав дуже високу оцінку нашій територіальній громаді. Про це він сказав 22 серпня, перебуваючи в Харкові. Він висловив свою повагу, підписавши Указ про нагородження найбільш видатних жителів Слобожанщини. Хочу вам побажати тримати такий же темп – сьогодні на Харків рівняються практично всі міста нашої країни», – сказав, виступаючи на сесії міськради, М Добкін.

Фото прес-служби ХОДА