Справу Бударного передано в СБУ

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН прокоментував у програмі «Час» на «5 каналі» ситуацію із затриманням підозрюваного у підготовці замаху на Віктора ЯНУКОВИЧА в Харкові.

Про це повідомляє особистий веб-сайт В.САЛИГІНА.

В.САЛИГІН:

По-перше, хочу подякувати Олександру Борисовичу ФЕЛЬДМАНА за проявлене піклування, про безпеку Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, коли той відвідував Харків.

Про те, що затриманий – Ігор БУДАРНИЙ, мені відомо. Він затриманий працівниками управління внутрішніх справ. Наскільки я знаю, прийняте рішення про передачу справи до Служби безпеки України.

На мій погляд і на думку Харківського обласного відділення Партії регіонів, яке я очолюю, – це близько 90 тисяч людей – не можна політизувати цей випадок. Хотілося б, дійсно, знайти істину і дізнатися, хто за цим стоїть. Щоб розслідування не перетворилося на виконання певного завдання.

Справу передали до СБУ, спецслужба здебільше займається тероризмом, чи може це означати, що всі вибухи, що відбулися, та підготовка вибуху супроти ЯНУКОВИЧА – терористичні акти?

Я б не брав на себе відповідальності пов’язувати в одну низку те, що було вчинено проти Євгена Петровича Кушнарьова, коли він виходив з партійного офісу перед теледебатами, і те, коли знайшли вибухівку в автомобілі Ігоря БУДАРНОГО, чи вибухи біля готелю «Національ» або міськради.

Дуже хотів би, якщо це можливо, щоб була б створена спеціальна комісія.

Тобто ви з тероризмом це не пов’язуєте?

Я не пов’язую це з тероризмом. Я турбуюсь про те, щоб це у черговий раз не виявилося чиїмось політичним замовленням.