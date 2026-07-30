Вночі російська крилата ракета залетіла в Польщу, - Сибіга

Очільник МЗС України наголосив, що у зв'язку з цією атакою всі розбіжності між Україною і Польщею слід відкласти вбік.

Російська Федерація здійснила масований обстріл України ракетами і дронами. Під час цієї атаки одна ракета залетіла в Польщу. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Цієї ночі російська крилата ракета Х-101 залетіла на територію Польщі в ході масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО" , - наголосив Сибіга.

Як відзначив очільник МЗС, це є черговим переконливим свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співтовариства.

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"Заліт російських ракет на територію Польщі також нагадує, що для наших двох країн немає нічого важливішого, ніж протидія нашому спільному, одвічному ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших народів", - додав Сибіга.

У цьому зв'язку він зауважив, що під час цієї жорстокої війни всі інші розбіжності слід відкласти вбік.

"Нашим головним пріоритетом має бути наша спільна безпека", – підкреслив Сибіга.

Також очільник МЗС України повідомив, що Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки російського обстрілу України:

"Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції, посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора. Ціна продовження цієї війни для Путіна має значно перевищувати ціну її припинення".

Нічна масована атака 30 липня

Як повідомляв УНІАН, 30 липня вночі російські загарбники здійснили масовану атаку, під час якої було запущено 74 ракети і 284 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару були Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Сили протиповітряної оборони України збили/подавили 320 цілей – 55 ракет та 265 безпілотників різних типів.

При цьому, під час російської атаки в польському Любліні та більшості населених пунктів Люблінського воєводства лунали сирени тривоги. Місцева влада підтвердила, що існувала загроза ударів з повітря.

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