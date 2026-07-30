ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні: яка причина

Правоохоронці зосереджуються на хабарях за ухиленню від мобілізації, а також на фактах побиттях та катуваннях військовозобов’язаних працівниками ТЦК.

У рамках операції "Чесний призов" проходять обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) по всій Україні. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що ця масштабна операція проводиться у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України.

"Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України", - йдеться в повідомленні.

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У ДБР зазначають, що основна увага зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

"Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок", - наголошують в ДБР.

При цьому у відомстві додають, що очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

Корупція в ТЦК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкрив масштаби корупції в ТЦК та сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE", що за вихід з буса працівників ТЦК під час мобілізації військовозобов'язані платять $10 тис. хабаря, а якщо їх вже доставили до військкомату, то ця сума подвоюється.

"Це щоб тебе просто зараз випустили. А завтра тебе можуть знову спіймати, мобілізовувати. Проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша частина не має на це ресурсу і йде воювати", - каже він.

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