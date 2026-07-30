У 'ПриватБанку' подорожчав євро: який курс валют сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 30 липня, знизився на 10 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подешевшав на 20 копійок і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 26 копійок – до 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 30 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня незначно послабилася. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,14 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 12 копійок і становить 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,97 гривні за євро.

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