В Китаї вперше піднявся у небо новий пасажирський літак (фото)

C919-600 – це укорочена модифікація китайського літака COMAC C919.

У Шанхаї здійснив перший політ новий варіант китайського авіалайнера COMAC C919, розроблений для експлуатації у високогірних аеропортах, пише aerotime.

Прототип C919-600 перебував у повітрі 1 годину 59 хвилин. Усі заплановані випробувальні завдання були успішно виконані.

Висотна версія створена на базі стандартної моделі, однак отримала низку доопрацювань для експлуатації у високогірних аеропортах. Серед ключових змін – укорочений фюзеляж і модернізовані бортові системи, адаптовані до роботи на великих висотах.

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Фюзеляж літака укоротили на шість шпангоутів. Це дозволило зменшити масу машини та покращити її характеристики під час експлуатації у високогірних аеропортах.

Було скорочено кількість місць. Нова машина розрахована на перевезення від 140 до 160 пасажирів, тоді як стандартний C919 залежно від конфігурації салону вміщує від 158 до 192 пасажирів.

C919-600 розроблено спільно з авіакомпанією Tibet Airlines, яка є стартовим замовником цієї моделі, для виконання польотів у Тибетському автономному районі Китаю, де розташовані одні з найвисокогірніших аеропортів світу.

Довідка УНІАН. C919 став першим вузькофюзеляжним реактивним пасажирським літаком, повністю розробленим у Китаї. Літаки сімейства C919 розглядають як прямих конкурентів популярним моделям Boeing та Airbus. В першу чергу йдеться про сучасні Airbus A320neo та Boeing 737 MAX.

Іншим конкурентом літаків сімейства C919 можна вважати російський МС-21, проте сьогодні китайська програма значно випереджає російську. На сьогодні C919 вже пройшов сертифікацію, серійно випускається та виконує комерційні рейси, тоді як російська машина досі перебуває на стадії випробувань.

Цивільна авіація – останні новини

Нещодавно новітній літак Airbus A350-1000ULR встановив світовий рекорд, безперервно пробувши в повітрі понад добу. Під час безпосадкового рейсу авіалайнер подолав 23 075 км за 24 години 24 хвилини.

Випробування покликані підтвердити, що новий літак здатен здійснювати польоти тривалістю приблизно 23 години.

Стартовим замовником A350-1000ULR є австралійська авіакомпанія Qantas Airways, яка втілює масштабний проєкт Project Sunrise. Він передбачає відкриття регулярних безпосадкових комерційних рейсів із Сіднея та інших міст східного узбережжя Австралії до Лондона й Нью-Йорка.

Повідомлялося також, що компанія Boeing завершила сертифікаційні льотні випробування моделі 737 MAX 10 – найбільшої модифікації сімейства 737 MAX.

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