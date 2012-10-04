Металіст виграв у Рапіда

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст здобуває першу перемогу у матчі групового турніру Ліги Європи.

Гра щойно завершилася на стадіоні «Металіст» у Харкові.

Голи забили Едмар (66) і Хав’єр (80).

Металіст грав у складі: Горяїнов, Вільягра, Гуйє, Торсигльєрі, Фініньо, Торрес, Бланко (Едмар 51), Хав’єр, Соса (Марлос 83), Тайсон, Кристальдо (Вілліан 74). Запас: Денчук, Пшеничних, Ребенок, Обрадович.

На запитання журналіста, що головний тренер сказав футболістам у перерві матчу, Мирон Маркевич відповів, що «просив менше губити м’ячі, особливо в лінії атаки», і «трішки додати швидкості». Підсумовуючи, наставник висловив задоволення тим, що у двох іграх групового турніру Ліги Європи здобуто 4 очки, і загалом грою команди: «поки що все йде нормально».

Таким чином, після двох турів групового турніру ЛЄ Металіст із чотирма очками очолює турнірну таблицю. У Байєра також 4 очки, але гірша різниця забитих і пропущених м’ячів. На третьому місці Русенборг з трьома очками. Замикає турнірну таблицю Рапід – нуль очок.