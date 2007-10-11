Сьомочкін підтверджує намір провести дебати з Кернесом

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Керівник фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській міській раді Сергій СЬОМОЧКІН отримав запрошення від телерадіокомпанії «Simon» взяти участь у телевізійних дебатах із секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі БЮТ в Харківській області, С.СЬОМОЧКІН принципово підтвердив свій намір провести дебати зі своїм опонентом.

С.СЬОМОЧКІН готовий зробити це на будь-якому телеканалі, і право вибору залишає за Г.КЕРНЕСОМ.

«Для мене питання вибору майданчика для проведення теледебатів не є принциповим. Цей вибір я залишаю за своїм опонентом, - сказав С.СЬОМОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, раніше запрошення взяти участь у теледебатах з Г.КЕРНЕСОМ у програмі «Pro & Contra» на телеканалі ОТБ надійшло С.СЬОМОЧКІНУ від генерального директора Харківської обласної державної телерадіокомпанії Зураба АЛАСАНІЇ.

«Мені менше всього хотілося б перетворити формат теледебатів у шоу для зведення особистих рахунків», - заявив тоді С.СЬОМОЧКІН. Він висловив сподівання, що учасникам дебатів «вдасться продемонструвати харків’янам два різних підходи до розв’язання актуальних проблем міста».