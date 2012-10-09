Під Ахтиркою перекинувся автобус Харків-Ромни: загинула людина

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Автобус, що слідував за маршрутом Харків-Ромни, вилетів з дороги і перекинувся в кілометрі від Ахтирки Сумської області.

Як повідомляє SQ з посиланням на «Ахтирський портал!», в результаті ДТП, яке відбулося увечері 8 жовтня, одна людина загинула, троє з травмами були доставлені в лікарню.

Причини аварії поки не встановлені. За даними місцевих журналістів, дорога в тому місці, де відбулася аварія, знаходиться у поганому стані, крім того, на момент події йшов дощ.