До Харкова на Дні російського кіно прибули відомі актори

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Відомі актори та діячі російського кіно Лариса Лужина, Світлана Тома, Андрій Руденський, Сергій Новожилов, Микола Романов, Тимофій Федоров, Микола Бурлак сьогодні прибули до нашого міста, аби взяти участь у відкритті Днів російського кіно в Харкові, що відбудуться в рамках проекту «Харьковская сирень. PS».

Харків зустрів гостей чудовою погодою та своєю гостинністю. Сприяла гарному враженню невеличка екскурсія та прогулянка вулицею Сумською та садом Шевченка, повідомляє сайт облдержадміністрації.

За словами актриси С.Тома, вона завжди любила наше місто: «Я у захваті від Харкова, від тієї енергетики, яку я тут відчуваю, від тієї атмосфери теплоти і доброзичливості, яка тут панує», - сказала актриса.

Вперше С.Тома побувала у Харкові в 1976 році, відразу після прем`єри фільму «Табір іде у небо». Саме тут і стався той курйозний випадок, про який знають всі шанувальники актриси.

«Пам`ятаю, фільм тільки вийшов на екрани. Це був величезний кінотеатр, і директор попросив мене провести зустріч із глядачами. Зал був повний циганів - вони зсунули крісла та стільці і лежали прямо на підлозі, дивилися «Табір». Я вийшла на сцену, в окулярах, з волоссям зібраними у хвіст, і в залі на пару хвилин запанувала гробова тиша. А потім всі закричали й засвистіли: «Директоре, кого ти нам привів! Ми хочемо Раду!». Тож на наступні зустрічі з глядачами я виходила вже в циганському костюмі», - розповіла С.Тома.

Побачити акторів з Росії харків`яни зможуть сьогодні о 17.00 у кінотеатрі ім.О.Довженка на відкритті Днів російського кіно у Харкові, йдеться у повідомленні.

Фото прес-служби ХОДА