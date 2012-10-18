Кличко: угоду про коаліцію слід підписувати після виборів

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Політична партія «Удар» пропонує підписати Політичну угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній раді України VII скликання після проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер політичної партії «Удар» Віталій Кличко.

«Ми пропонуємо створювати парламентську демократичну коаліцію одразу після виборів. Це логічно. Спочатку вибори – потім коаліція. Це європейська традиція», - сказав В.Кличко.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА