Кличко: угоду про коаліцію слід підписувати після виборів
09:57, 18 жовтня 2012Харьків
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Боксер про європейську практику
Харків. 18 жовтня. УНІАН. Політична партія «Удар» пропонує підписати Політичну угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній раді України VII скликання після проведення виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер політичної партії «Удар» Віталій Кличко.
«Ми пропонуємо створювати парламентську демократичну коаліцію одразу після виборів. Це логічно. Спочатку вибори – потім коаліція. Це європейська традиція», - сказав В.Кличко.
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