«Удар» готовий запропонувати свій варіант коаліційної угоди - Кличко

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Політична партія «Удар» готова внести доповнення або запропонувати свій варіант Політичної угоди про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VII скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про в Харкові повідомив журналістам лідер політичної партії «Удар» Віталій Кличко.

«Ми готові найближчим часом прокоментувати та внести свої доповнення або запропонувати свій варіант», - сказав В.Кличко.

Відповідаючи на питання журналістів, коли «Удар» може запропонувати свій варіант угоди, В.Кличко сказав: «Для початку потрібно отримати результат, потім потрібно його захистити. Це європейська практика».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА