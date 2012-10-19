ДПтС заявляє, що в палаті Тимошенко «ніяких записів» не ведеться

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що ніяких записів у палаті перебування засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко не ведеться.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

«Наголошуємо, що Державною пенітенціарною службою ведеться відеоспостереження у місцях перебування осіб, засуджених до позбавлення волі, що передбачено українським законодавством та відповідає нормам міжнародних стандартів діяльності органів пенітенціарної системи», - йдеться у повідомленні.

Також ДПтС нагадує, що за фактом появи в мережі Інтернет відеоролику, на якому видно жінку, схожу на засуджену Ю.Тимошенко, 16 жовтня було призначено проведення службової перевірки, яка наразі триває.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 жовтня, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що захист екс-прем`єр-міністра звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою притягнути до відповідальності винних у зливі в Інтернет відеозапису з нібито палати Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.