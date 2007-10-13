Відкрилася виставка «Слобожанщина: будівництво-2007»

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Палаці спорту розпочала роботу виставка «Слобожанщина: будівництво-2007».

Як повідомляє прес-служба міськради, мета заходу – зміцнення позитивного іміджу будівельних організацій, проектних, дослідницьких інститутів і вузів, будівельних підприємств Харкова і Харківської області, демонстрація їх досягнень і новітніх розробок в будівельній галузі в 2007 році.

Робота виставки триватиме до 16 жовтня.

Організатори («Бізнес-Центр «Статус» під керівництвом Департаменту будівництва і дорожнього господарства міськради і Фонду ветеранів будівництва м. Харкова) відзначають, що програма виставки розрахована як на відвідувачів - майбутніх новоселів і тих, хто бажає придбати надійних ділових партнерів, а також будує, ремонтує, планує покупку житла, так і на тих, хто хоче працювати з будівельної спеціальності.

Програма виставки включає проведення Круглого столу керівників будівельного комплексу Харківщини, ярмарки будівельних вакансій, навчальних екскурсій для студентів будівельних вузів міста.